Starkregen im Raum Gmunden: Wasser sprudelte aus Kanaldeckeln

Ab 18 Uhr heulten die Sirenen im Raum Gmunden: Die angekündigten Unwetter hatten den Bezirk erreicht. Binnen einer halben Stunde wurden die dortigen Feuerwehren zu mehr als 60 Überflutungseinsätzen alarmiert. Ein Video, aufgenommen am Gmundner Rathausplatz, zeigt, wie das Wasser aus den überlasteten Kanaldeckeln sprudelt:

Auch im Innviertel ist es vereinzelt zu Einsätzen gekommen, ehe die Gewitter-Linie weiter Richtung Nordosten zog. Betroffen waren gegen 19 Uhr vor allem die Bezirke Steyr-Land und Kirchdorf. Laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) beruhigt sich die Wetterlage in den kommenden Stunden. Dann sollte es vorübergehend länger trocken bleiben. Nach Mitternacht wird allerdings neuerlich Regenfall prognostiziert. In den meisten Teilen des Landes dürfte dieser leicht ausfallen, im Süden etwas stärker.

Die Einsatzkarte um 19 Uhr:

Die Einsatzkarte des Landesfeuerwehrkommandos zeigt die Gewitter-Linie Bild: LFK OÖ

Schwere Unwetter in Tirol

Schwere Gewitter mit Starkregen hatten die Feuerwehren in mehreren Teilen Tirols bereits am Montagnachmittag auf Trab gehalten. Rund 140 Einsätze wurden gemeldet, hieß es seitens der Leitstelle gegenüber der APA. Der Schwerpunkt lag im östlichen Mittelgebirge bzw. Bezirk Innsbruck-Land sowie im Raum Landeck und Paznauntal. Kleinere bis mittelgroße Muren gingen auf Straßen ab, lokal standen teilweise Garagen und Keller unter Wasser. Verletzte wurden keine gemeldet.

Die Fernpassstraße zwischen Nassereith und Fernsteinsee wurde beispielsweise durch einen Erdrutsch zum Teil verlegt und die Straße anschließend gesperrt. Auch auf die Ötztal Straße zwischen Tumpen und Umhausen und auf die Reschenstraße zwischen Landeck und dem Reschenpass gingen am Nachmittag Muren ab, berichtete der ORF Tirol.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hatte laut Land Tirol für Montagmittag bis in die Abendstunden "Warnstufe Orange" ausgegeben. Bereits Sonntagabend war es in Teilen des Bundeslandes zu Unwettern mit Starkregen gekommen.

Flutwelle in bayerischer Höllentalklamm

Eine Flutwelle hat in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze mehrere Menschen mitgerissen. Derzeit laufe ein Rettungseinsatz der Bergwacht, die Menschen aus dem Wasser berge, teilte die Polizei am frühen Montagabend mit. Vier bis fünf Menschen seien aus dem Wasser gerettet worden, sagte Polizeisprecher Stefan Sonntag. "Man muss davon ausgehen, dass noch Menschen vermisst werden", sagte er weiter.

Starker Regen hatte am Montagnachmittag in der Höllentalklamm im Zugspitz-Massiv bei Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Flutwelle ausgelöst. Augenzeugen hätten berichtet, dass Menschen ins Wasser geraten sein könnten, sagte Polizeisprecher Sonntag. Offensichtlich sei eine Brücke von den Fluten weggerissen worden. Auf dieser Brücke sollen sich den Beobachtern zufolge Wanderer befunden haben.

Bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen würden nun die Maßnahmen koordiniert. Neben etlichen Streifenfahrzeugen aus der Region sei auch ein Polizeihubschrauber angefordert worden. Rund 100 Helfer seien im Einsatz, hieß es. Darunter seien auch speziell ausgebildete Canyon-Retter der Bergwacht.

Vor einem Jahr hatten schwere Unwetter den Weg durch die Höllentalklamm unpassierbar gemacht. Gut 60 Bergwanderer saßen auf der Höllentalangerhütte fest und wurden schließlich mit Hubschraubern ausgeflogen.

Die spektakuläre Landschaft der Höllentalklamm bei Garmisch-Partenkirchen mit Wasserfällen und steilen Felswänden zieht alljährlich Zehntausende Touristen an. Die Klamm war 1902 bis 1905 erschlossen worden. Damals boomte der Alpentourismus.