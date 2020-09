Starker Anstieg der Corona-Fälle bei Innviertler Fleischverarbeiter

Bis 12 Uhr verzeichnete der Krisenstab 741 aktive Fälle im Bundesland. Insgesamt befanden sich 49 Erkrankte im Spital. Fünf von ihnen mussten intensivmedizinisch behandelt werden.

Die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter eines Fleischverarbeiters im Innviertel ist von Dienstag auf Mittwoch in die Höhe gegangen: Zählte man gestern noch 74 Fälle, sind es inzwischen 98. Der Großteil der Betroffenen - 94 - arbeitet in dem Betrieb. Die Mitarbeiter haben wiederum vier Personen in ihrem Umfeld angesteckt. Das ist eine mehr im Vergleich zum Vortag.

Bei den anderen Clustern gab es keinen so starken Anstieg - im Gegenteil: Bei dem Fleischverarbeiter im Bezirk Wels-Land war die Lage mit 29 Infizierten (24 Mitarbeiter, 5 Folgefälle) stabil. Der Betrieb wurde bereits behördlich geschlossen. Bei dem Paketdienstleister GLS in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) wurde eine leichte Zunahme der Fälle registriert. Der Cluster hat sich um drei Fälle auf 128 erhöht. Die neu hinzugekommen Fälle stammen aus dem Umfeld der 59 betroffenen GLS-Mitarbeiter.

Tests für Mitarbeiter Mobiler Dienste

In Oberösterreich können sich ab Montag, 5. Oktober, die rund 3.500 Mitarbeiter der Mobilen Dienste freiwillig auf Covid-19 testen lassen. Mit dieser Präventionsmaßnahme erhalte man einen "besseren Einblick in die Infektionslage", meinten LH Thomas Stelzer (ÖVP) und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ).

Aufruf an Thermenbesucher

Im EurothermenResort Bad Schallerbach befand sich am vergangenen Samstag, 26. September, ein positiv getesteter Gast in den Bereichen Aquapulco, Tropicana und im Thermenrestaurant, teilte der Krisenstab des Landes mit. Personen, die sich an diesem Tag zwischen 09:15 und 18:00 Uhr ebenfalls dort aufgehalten haben, sollen ihren Gesundheitszustand nun genau beobachten und im Falle auftretender Symptome die Gesundheitshotline 1450 anrufen.

Contact-Tracing, Sperrstunden-Kontrollen und Anzeigen wegen Quarantäne-Verstößen: Der Bezirkshauptmann von Linz-Land, Manfred Hageneder, zog am Mittwoch eine Zwischenbilanz .

