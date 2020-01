Starker Anstieg bei Kirchenaustritten: "Verlust, der schmerzt und herausfordert"

Fast 68.000 Menschen sind im Vorjahr in Österreich aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten – so viele wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr. Gegenüber dem Jahr 2018, als es rund 59.000 Kirchenaustritte gab, ist das ein Anstieg um 14,9 Prozent.

Knapp unter dem Österreich-Schnitt liegt die Diözese Linz mit einem Plus von 14,2 Prozent bei den Kirchenaustritten. Ende 2019 hat es in Oberösterreich etwa 940.000 Katholiken gegeben, um 11.000 weniger als 2018. Nur in Wien (19.000) und der Steiermark (11.600) kehrten mehr Menschen der Kirche den Rücken. "Das ist ein Verlust, der schmerzt und auch herausfordert", sagt der Linzer Bischofsvikar Wilhelm Vieböck.

Causa Schwarz färbte ab

Die mit Abstand stärkste Zunahme an Kirchenaustritten verzeichnete die Diözese Gurk-Klagenfurt mit plus 63,9 Prozent. Wie berichtet, ermittelt dort die Staatsanwaltschaft gegen den früheren Kärntner Bischof Alois Schwarz wegen Untreue und Steuerhinterziehung. Für seine neue Diözese St. Pölten, die Schwarz seit 2018 als Bischof leitet, hatten die Vorwürfe über Misswirtschaft keine großen Auswirkungen: Dort liegt der Anstieg an Kirchenaustritten mit 12,4 Prozent unter dem Österreich-Schnitt. Abgefärbt habe die Causa Schwarz jedoch auf andere Diözesen sowie auf Oberösterreich, sagt Bischofsvikar Vieböck. "Es ist eine tragische Situation, weil die Aufarbeitung in Kärnten so in der Luft hängt und nichts passiert."

Reformstau und Missbrauch

Als weitere Ursachen für die starke Zunahme an Kirchenaustritten nannte Vieböck unter anderem den Reformstau in der römisch-katholischen Kirche und die Nachwirkungen der Missbrauchsfälle. "Wir bemühen uns sehr um Prävention und Aufarbeitung", so Vieböck. Wenn dann Fälle wie jene im früheren Erziehungsheim Steyr-Gleink im Zuge der Aufarbeitung erneut an die Öffentlichkeit kommen, werde die Erinnerung daran wieder wachgerufen. "Diese Enttäuschung kann bei manchen noch einmal einen Anstoß zum Austreten geben, wenn der Faden zur Kirche ohnehin schon dünn geworden ist. Aber die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle ist unausweichlich", sagt Vieböck. Er erlebe auch, wie schwer es sei, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

"Unsere Hoffnung ist schon, mit dem Zukunftsweg ,Kirche weit denken‘ der Diözese Linz wieder bewusst Angebote für Menschen zu setzen, die nicht Teil einer Pfarrgemeinde sind, sich aber als Christen verstehen", sagt Brigitte Gruber-Aichberger, Direktorin der Abteilung Pastorale Berufe in der Diözese Linz und Mitglied der Steuerungsgruppe des Zukunftsweges. Dazu sollen pastorale Handlungsräume, wie Jugendzentren und Seelsorgezentren, in den Pfarren beitragen, um gerade auch junge Erwachsene und Alleinstehende zu erreichen. "Es braucht eine Öffnung und ein Hinausgehen – das ist genau das, was wir mit dem Zukunftsweg vorhaben, nämlich Kirche weit denken", sagt Gruber-Aichberger.

Lichtblick Kircheneintritte

Neben den rund 11.000 Kirchenaustritten in der Diözese Linz gab es jedoch auch 857 Oberösterreicher, die der Kirche neu oder wieder beitraten (2018 waren es 774 Kircheneintritte). Darunter waren im Vorjahr 38 Personen, die von anderen Religionen zum römisch-katholischen Glauben konvertiert sind.

141 Oberösterreicher haben 2019 als Reaktion auf einen persönlichen Brief des Linzer Bischofs Manfred Scheuer ihre Austrittserklärung widerrufen (im Jahr 2018 waren es 123).

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at