Stapler stürzte in Enns von Laderampe: Arbeiter (57) verletzt

Gegen 14:30 Uhr wurde ein 57-jähriger kroatischer Staplerfahrer bei einem Arbeitsunfall verletzt. Der Mann aus Steyr war gerade dabei, mit einem Stapler die letzte Palette samt Ware in einen Lkw zu verladen. Während des Ladevorgangs setzte der 35-jährige Lkw-Fahrer aus Bosnien seinen Lkw in Bewegung. Der Stapler stürzte von der Laderampe. Der 57-Jährige wurde verletzt in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

