Am Anfang waren die Fischer aus Polynesien, die ihre schmalen Kanus stehend mit einem Paddel auf der Suche nach dem perfekten Fang durch den Pazifik manövrierten. Mittlerweile hat sich das so genannte "Stand-up-Paddling" auf der ganzen Welt als anerkannte Sportart etabliert, in der auch Wettkämpfe ausgetragen werden. Besonders während Corona erlebte die Sportart einen Boom, der nach wie vor anhält.