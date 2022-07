Stand-Up-Paddler aus Feldkirchner See gerettet

Die Besatzung des Wasserrettungsbootes bemerkte den Mann, der sich an ein verkehrt im Wasser treibendes Stand-Up-Paddle-Board klammerte, am frühen Sonntagnachmittag bei einer Kontrollfahrt. Der 52-jährige Linzer schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr, das Board umzudrehen und darauf zu klettern. Die Einsatzkräfte brachten den erschöpften Mann, der laut Wasserrettung nur über mangelhafte Schwimmkenntnisse verfügte, ans Ufer. Dort wurde er von Sanitätern des Arbeiter Samariter Bundes versorgt.

In einer Aussendung warnte die Wasserrettung eindringlich davor, Stand-up-Paddles ohne ausreichende Schwimmkenntnisse zu benutzen. Außerdem würden Gefahren drohen, wenn Paddler drohende Unwetter gar nicht oder erst zu spät beachten. "Das Anlegen der Sicherungsleine am Fußgelenk und das Tragen einer Schwimmweste sollte für ungeübte Schwimmer selbstverständlich sein", so die Einsatzkräfte.

Video: Diese Gefahren drohen beim Stand-Up-Paddlen