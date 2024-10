Stammzellen: Alle Daten werden nun in Linz gespeichert

"Wir sind jetzt der Knotenpunkt, an dem alle Daten zusammenlaufen. Von sämtlichen Zentren in Österreich bekommen wir die Transplantationszahlen gemeldet", sagt Johannes Clausen, medizinischer Leiter des Bereichs Stammzelltransplantationen. Mit 121 Transplantationen im Vorjahr ist das Ordensklinikum Linz nach dem AKH Wien (137) das zweitgrößte Stammzelltransplantationszentrum in Österreich.

Fortschritte in der Krebstherapie

Grundsätzlich unterscheiden Experten zwischen autologer (Spender und Empfänger sind eine Person) und allogener (Familien- oder Fremdspender) Stammzelltransplantation. Eine dritte Variante ist die die CAR-T-Zelltherapie. Die neuartige Krebsimmuntherapie basiert auf dem Prinzip gentechnisch veränderter Zellen. Ähnlich wie bei der Eigenzellspende werden Immunzellen von den Patienten selbst gewonnen. Die sogenannten T-Lymphozyten werden vermehrt und genetisch so verändert, dass sie bestimmte Merkmale bei Lymphkrebs oder Knochenmarkskrebszellen besser erkennen können. "Wenn sie der Patient zurückbekommt, verfügt er über ein Immunsystem, das ganz gezielt diese Krebszellen zum Abtöten bringen kann", erklärt Oberarzt Johannes Clausen.

Für eine Stammzellenspende können Verwandte, aber grundsätzlich alle gesunden Personen infrage kommen. Ein Eintrag in einem Spenderregister ist zwischen 18 und 35 bzw. 45 Jahren möglich. Weltweit stehen 41,8 Millionen potenzielle Stammzellspender zur Verfügung. In Österreich beläuft sich die Zahl auf 300.000.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper