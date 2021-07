Die schlaflose Nacht begann mit einem leisen Knistern. Vorerst völlig unbemerkt hatte sich in der Nacht auf Freitag in einem Bauernhof in Kirchberg bei Mattighofen (Bezirk Braunau) ein Feuer entzündet. Kurz vor zwei Uhr früh wurde das leise Knistern so laut, dass Familie Schreiner aus dem Schlaf gerissen wurde. Die Flammen hatten den Wirtschaftstrakt, der an das Wohnhaus der Familie angebaut ist, vollkommen in Beschlag genommen. "Derzeit nicht bewohnbar" Der 48-jährige Landwirt alarmierte die