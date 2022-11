Stadtchef Luger fordert mehr Polizei-Befugnisse

Nach den Ausschreitungen in der Halloween-Nacht in Linz hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), wie berichtet, den Landessicherheitsrat einberufen. Heute tagt dieses Gremium. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP), der als Gast eingeladen ist, erwartet sich "ein klares Bekenntnis dazu, dass unsere Polizei mehr Möglichkeiten bekommt, um im Vorfeld der Anlässe, aber auch beim Verhindern eingreifen zu können". Zudem ist der Stadtchef für "eine Analyse der Straftäter, auch ein Commitment darüber, dass das kein Problem einer einzigen Stadt wie Linz ist, sondern in Oberösterreich auch andere Gemeinden massiv betroffen sind".

Wie berichtet, hatte eine Gruppe Jugendlicher, mehrheitlich aus Syrien und Afghanistan, Böller gezündet und die pyrotechnischen Gegenstände auch in Richtung von Passanten geworfen. Einige Randalierer sollen auch Böller in Richtung der Oberleitungen der Straßenbahn geworfen haben. Aus Sicherheitsgründen wurde der Strom abgeschaltet. Passanten wurden zum Glück nicht verletzt, dafür aber zwei Polizeibeamte. Auch am darauffolgenden Abend wurden Böller gezündet. Zu den Randalen dürften sich die Jugendlichen über TikTok verabredet haben. Laut Polizei sind zwei Drittel der Randalierer in Linz wohnhaft, ein Drittel reiste in der Halloween-Nacht extra an: aus den Umlandgemeinden, aus Gmunden und Sattledt. Zwei Täter kamen aus Niederösterreich nach Linz.

Weitreichende Kompetenzen hat der Landessicherheitsrat nicht, vor allem, weil die "die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit" Bundessache ist. Dementsprechend stellen Beschlüsse des Landessicherheitsrates vor allem "Empfehlungen" dar. Vorsitzender ist der oberösterreichische Landeshauptmann. Ebenso darf jede im Landtag vertretene Partei je zwei Vertreter entsenden. Auch gehören dem Gremium der Landesamtsdirektor, der Landespolizeidirektor, der oö. Militärkommandant, der Landesfeuerwehrkommandant und der Rotkreuz-Präsident an. Auch die Bezirkshauptmannschaften entsenden einen Vertreter.

Silvesterfeier abgesagt

Wie gestern bekannt wurde, gibt es heuer zum dritten Mal in Folge keine offizielle Silvesterfeier auf dem Linzer Hauptplatz. Der Grund sind aber – anders als in manchen Medien kommuniziert – nicht die Halloween-Krawalle. "Nur weil Chaoten ankündigen, sie würden Krawall machen, lassen wir uns nicht in die Knie zwingen", sagt Luger. Die Absage liege vielmehr am veränderten Freizeithalten seit der Coronakrise. Viele Leute würden große Events meiden, weshalb sich die Veranstalter bereits vor Wochen entschlossen hätten, keine Party zu organisieren.