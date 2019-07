Stadtbahn soll in Linz auf dem Donaudamm gebaut werden

Via einstimmigem Beschluss hat der Linzer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung festgelegt, wo auf Linzer Gebiet die Trasse für die Stadtbahn nach Gallneukirchen und Pregarten verlaufen soll: in weiten Teilen auf dem Donaudamm.

Ist nicht mit großem Widerstand zu rechnen, wenn auf jener Strecke, die vielen Läufern und Radfahrern als Naherholungsgebiet dient, eine Stadtbahn gebaut werden soll? Diese Frage richteten die OÖNachrichten gestern an Verkehrsreferent, Vizebürgermeister Markus Hein (FP).

Dieser antwortete mit einer Gegenfrage: "Wo sollen wir dann noch bauen, wenn wir nicht einmal mehr mit einer Tram den Damm entlang fahren dürfen?" Außerdem, so Hein, würden die meisten Sportler und Spaziergeher unterhalb des Damms, also auf Höhe der Donau, unterwegs sein. Zudem verlaufe der Damm über weite Strecken entlang der Autobahn, was für Erholungssuchende nicht unbedingt attraktiv sei.

Haltestelle beim Science-Park

Wie berichtet, soll die Stadtbahn vom Mühlviertel kommend nahe des Science Park der JKU seine erste Haltestelle auf Linzer Boden bekommen. Von dort, so die nun beschlossene Trasse, soll die Bahn unter der Autobahn hindurch Richtung Pueblo und weiter bis zum Donaudamm geführt werden.

Den Damm entlang soll sie bis zum Gasthof Lindbauer verlaufen und dort über die neue Donaubrücke und die zweite Schienenachse weiter bis zum Hauptbahnhof geführt werden. "Die neue Stadtbahn wird für viele Einpendler eine schnelle Alternative zum Auto. Denn es ist geplant, dass sie auf Linzer Gebiet größtenteils auf einer eigenen und damit schnelleren Trasse verlaufen wird. Die Fahrzeit vom Hauptbahnhof bis zur Universität würde nur noch 16 Minuten dauern", sagt Hein.

Doch nicht nur den Trassenverlauf hat der Linzer Gemeinderat beschlossen, sondern auch die Erarbeitung eines Vorprojekts. (eda)

