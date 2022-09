Stadt Linz erinnert mit Büste an KZ-Nebenlager

Sie mussten im Dunkeln leben, oft mehr als ein Jahr lang. 380 Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen wurden im Februar 1944 nach Linz abkommandiert. Dort war auf persönlichen Befehl Adolf Hitlers ein Nebenlager eingerichtet worden, um unter menschenunwürdigen Bedingungen den Ausbau der bestehenden Stollen voranzutreiben.

Linz II, wie das Lager benannt wurde, existierte bis zum Kriegsende im Mai 1945. Im Botanischen Garten auf der Linzer Gugl, in dessen Nahbereich das Lager stationiert war, wird in Zukunft ein Mahnmal an diese schreckliche Zeit erinnern.

"Büste der Ohnmacht"

Entworfen und gefertigt wurde das Mahnmal von Timna Brauer, Tochter des im Jänner 2021 verstorbenen Künstlers Arik Brauer. Die Skulptur stellt einen femininen Oberkörper dar, der von Feuersteinen teilweise verdeckt wird. Durch unregelmäßige Anordnung der Steine soll der Eindruck eines aufgerissenen Hemdes entstehen – Sinnbild für tödliche Zwangsarbeit und Zwangsprostitution.