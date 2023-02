Stadioneröffnung in Linz: Demo abgesagt, freie Fahrt für Öffis

Mit Besorgnis lasen viele Linzer LASK-Fans heute eine Nachricht auf den Anzeigentafeln der Linzer Straßenbahnlinien: Wegen einer Demo würden zwischen 16 und 19 Uhr zwischen der Sonnensteinstraße in Urfahr und Hauptbahnhof keine Straßenbahnen verkehren. Und das ausgerechnet am Tag des ersten LASK-Spiels in der neuen Raiffeisen-Arena .

Eine solche Demo war tatsächlich geplant: Weil sich heute der Einfall Russlands in die Ukraine zum ersten Mal jährt, sollte es eine Friedenskundgebung geben. Diese wurde jedoch spontan abgesagt, die meisten Demonstranten reisen zur Friedenskundgebung nach Wien.

Auf der Hauptlinie der Linzer Straßenbahnen gibt es also freie Fahrt in Richtung Raiffeisen-Arena . Das bestätigten die Linz Linien und die Polizei auf OÖN-Anfrage.

