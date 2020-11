Stabile und trockene Herbsttage stehen bevor

Mit dem in den vergangenen Jahren oft so goldenen Herbst war es heuer in Oberösterreich bislang nicht weit her: Ungewöhnlich feucht und trüb gestaltete sich der Oktober. Die Zahl der Sonnenstunden lag laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit 27 Prozent unter dem vieljährigen Mittel. So gesehen war es der trübste Oktober seit 22 Jahren.

Im Norden schon heute sonnig

Auch in den ersten Novembertagen dominierten Wolken und Regen – damit ist es jetzt aber vorerst einmal vorbei. Vom Wetterumschwung profitieren vor allem die Bewohner der nördlichen Landeshälfte schon heute: Da setzt sich laut Josef Haslhofer von der ZAMG schon im Laufe des Vormittags häufig die Sonne durch. Die Regionen im Süden, Richtung steirische Grenze, müssen sich bis morgen gedulden. Da erwarten die Meteorologen dann in ganz Oberösterreich stabiles und trockenes Wetter, das aller Voraussicht nach zumindest bis Mitte nächster Woche andauern soll. Wer Sehnsucht nach der Sonne hat, der ist in den kommenden Tagen in den Bergen am besten aufgehoben. In den Niederungen rechnet Haslhofer immer wieder mit teils zähem Nebel. Die meisten Sonnenstunden in den Niederungen erwartet er am Freitag: "Da scheint am Nachmittag im ganzen Land die Sonne." Mit ihr wird es auch milder mit Temperaturen bis zu 16 Grad. "Das ist wärmer als im Mittel der Jahreszeit", sagt Haslhofer. Aber Vorsicht: Dort, wo die Nächte klar sind, ist ab Freitag auch leichter Frost möglich.

Ganzer Sonntag wird nebelig

Schon am Samstag dürfte sich der Nebel in den Niederungen länger halten, prognostiziert der Meteorologe. "Am Sonntag kann es gut sein, dass er eventuell den ganzen Tag liegen bleibt." Das sei für die Jahreszeit freilich nicht ungewöhnlich. Sonnenanbetern ist dann ein Ausflug oberhalb der Nebelgrenze angeraten.

