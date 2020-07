St. Wolfgang: Acht Tourismus-Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Das teilte das Land Oberösterreich am Freitagmorgen in einer Aussendung mit. Betroffen sind folgende Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe:

13er Haus (Markt 13)

W3 (Markt 30)

Seevilla (Markt 17)

Hotel Peter (Markt 54)

In den Hotels Seevilla und Hotel Peter seien insgesamt acht Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Laut Angaben der Betriebe gegenüber dem Krisenstab seien die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen eingehalten worden, bei einem Kontakt mit den Gästen habe das Personal einen Mundschutz getragen.

Inzwischen wurden in den zwei Häusern das gesamte Personal getestet. Zudem erfolgt auf Initiative der 26 Tourismusbetriebe aus der Region Wolfgangsee ab heute, Freitag, eine Testung der mehr als 500 Mitarbeiter. "Die Lage in St. Wolfgang ist unter Kontrolle", heißt es von der Pressestelle des Landes Oberösterreich.

Appell an Gäste der vergangenen Woche

Alle Gäste, die sich zwischen Freitag, 17. Juli, und Donnerstag, 23. Juli, in einem der vier Tourismusbetriebe in St. Wolfgang aufgehalten haben, sollen nun ihren Gesundheitszustand genau beobachten, so das Land Oberösterreich.

Beim Auftreten folgender Symptome möge man umgehend die Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450 telefonisch kontaktieren:

Kurzatmigkeit

Halsschmerzen

Entzündungen der oberen Atemwege

Fieber

Trockener Husten

Plötzlicher Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes

Infizierter in Therme

Dasselbe gilt für jene, die sich am vergangenen Dienstag zwischen 10.30 und 16 Uhr in der Therme Bad Schallerbach aufgehalten haben. Ein Badegast, der an dem Tag die Cabrio-Therme Tropicana und das dortige Restaurant besucht hat, wurde positiv auf Covid-19 getestet. >> Mehr dazu in diesem Artikel

Auch in einem Linzer Wettbüro wurde über den Aufenthalt eines Infizierten informiert. Konkret geht es um die Tage 11. bis 16. Juli. >> Weitere Infos

