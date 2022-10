Die Meinung in breiten Teilen der Ennsdorfer Bevölkerung zu einem vom US-Konzern ins Auge gefassten Verteilerzentrum auf einem 50.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände in der Nachbarstadt St. Valentin lautet: "Auch das noch!" Die "Bürgerplattform" prangert schon seit Jahren an, dass Großbetriebe wie Engel, CNH und Magna nach wie vor über eine Gemeindestraße und die alte "Panzerstraße" völlig unzulänglich an das höhere Straßennetz angeschlossen sind.