St. Marienkirchen/Polsenz: Auto löste Brand in Holzstadel aus

Mehrere Anrufer meldeten der Landesfeuerwehrzentrale am Freitagnachmittag einen Brand in St. Marienkirchen an der Polsenz (Eferding) aus. Im Stadel eines Gebäudes stand ein Auto in Flammen. "Weil der Besitzer und die Nachbarn das Feuer mit Feuerlöschern bis zu unserem Eintreffen bekämpft haben, ist das Schlimmste verhindert worden", sagt Einsatzleiter Andreas Dopler, Kommandant der FF St. Marienkirchen.

Elf Feuerwehren aus der Umgebung rückten an, Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen. Bild: www.fotokerschi.at

Elf Feuerwehren rückten gegen 14.15 Uhr zum Brandort aus. Die Hausbesitzer hatten in dem Stadl, der an das Wohnhaus angebaut ist, auf einer Hebebühne an einem Auto gearbeitet. Während sie Mittagspause machten, dürfte das Fahrzeug laut Dopler aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten sein. Der Besitzer bemerkte schließlich die Flammen und alarmierte die Feuerwehr, gemeinsam mit den Nachbarn begann er mit der Brandbekämpfung.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Bild: www.fotokerschi.at

Keine Verletzten

Die Einsatzkräfte übernahmen nach ihrem Eintreffen und hatten den Brand rasch unter Kontrolle. "Das ist ein altes Holzgebäude, das hätte sehr schnell schlimm werden können", sagt der Einsatzleiter. Schon wenig später konnte Dopler Brandaus geben, der Einsatz war um 16 Uhr offiziell beendet. "Wir werden später noch mit einer Wärmebildkamera die Situation kontrollieren", sagt Dopler kurz nach Einsatzende. Verletzt wurde niemand.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer