St. Georgens Bürgermeister Ferdinand Aigner tritt überraschend zurück

Bürgermeister Ferdinand Aigner (52) hat seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Er werde das Amt mit 1. Juni zurücklegen, bis dahin soll die ÖVP St. Georgen seinen Nachfolger küren.

Aigner ist seit 2003 in der Gemeindepolitik und seit acht Jahren Bürgermeister der Attergaugemeinde. „Das Bürgermeisteramt erfordert gerade in Zeiten wie diesen 100 Prozent Einsatzfähigkeit und damit auch Belastbarkeit“, erklärt der VP-Politiker. Seit seiner Erkrankung im Jahr 2016 sei ihm das leider nicht mehr zur Gänze möglich. In dieser Zeit musste sich Aigner sieben Operationen unterziehen – trotz erfolgter Genesung kamen immer wieder Rückschläge. „Ich habe nur ein Leben“, sagt er im OÖN-Gespräch. Gerade in den letzten Tagen sei ihm klar geworden, dass er sich in Zukunft noch mehr auf seine Gesundheit konzentrieren müsse. Der Entschluss zum Rücktritt sei zutiefst persönlich und sei nicht von aktuellen politischen Rahmenbedingungen beeinflusst.

„Ferdl ist ein richtiger Bürgermeister, der sich für die Anliegen seiner Bürger einsetzt“, würdigt VP-Bezirksobmann LAbg. Christian Mader das Wirken des Attergauer Kommunalpolitikers. Aigner gilt als geradlinig und direkt und hat sich immer wieder mit dem Innenminister angelegt, wenn es um die Überbelegung des Erstaufnahmezentrums Thalham gegangen ist. Laufend wies er auf die ungerecht Verteilung von Geflüchteten hin und dass seine Gemeinde eine enorme Belastung tragen müsse.

