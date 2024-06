St. Florian: Zwei Verletzte nach Unfall mit 4 Fahrzeugen auf A1 Richtung Wien

Der Unfall ereignete sich im Gemeindegebiet St. Florian auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien. Ein 64-Jähriger aus Kronstorf fuhr in das Heck einer 45-jährigen Wienerin, die auf die dritte Spur gewechselt war. Die Lenkerin verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die linke Betonmittelwand und gegen den Pkw eines 39-jährigen Ungarn auf der mittleren Fahrspur, in dem noch vier weitere Menschen saßen.

Beide Fahrzeuge prallten gegen einen Sattelkraftwagenzug am ersten Fahrstreifen. Durch den Unfall trat bei dem Lkw Diesel aus, das ins Erdreich gelangte. Die verschmutzte Erde wurde mit einem Bagger abgetragen und der zuständigen Bezirkshauptmannschaft mitgeteilt.

Der 64-Jährige und die 45-Jährige wurden verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die A1 war für die Dauer der Aufräumarbeiten und die Unfallaufnahme bis 16.42 Uhr in Richtung Wien gesperrt.

