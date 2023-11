Carport in St. Florian in Vollbrand - Selchschrank des Nachbarn als Ursache vermutet

Kurz vor Mitternacht kam es zu einem Feuerwehreinsatz in St. Florian bei Linz. Ein Carport stand in der Ortschaft Tillysburg in Vollbrand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Carport bereits in Vollbrand. Der Eigentümer, der den Notruf abgegeben hatte, war gerade dabei, sein neben dem Carport geparktes Segelschiff mit einem Gartenschlauch abzuspritzen um so einen Übergriff der Flammen zu verhindern.

Lokalisierung: Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in dieser Ortschaft gerufen

Mehr als 40 Feuerwehrleute der Feuerwehren aus Bruck-Hausleiten, Rohrbach und St. Florian-Markt konnten Schlimmeres verhindern. Der Brand konnte relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Sowohl Rettungsdienste als auch die Polizei mit einem Brandermittler waren im Einsatz.

Erste Hinweise deuten laut Feuerwehr darauf hin, dass ein Räucherofen, in dem Fleisch geräuchert wurde, die Brandursache gewesen sein könnte. Auch die Polizei schreibt von einem Selchschrank des Nachbarn, der die Flammen ausgelöst haben soll. Die Untersuchungen laufen.

Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist jedoch beträchtlich - sie dürfte laut Polizei im sechsstelligen Bereich liegen.

