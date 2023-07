Sr. Maria Raphaela: Wie die zweifache Mutter zur Ordensfrau wurde

Sr. Maria Raphaela lacht gerne. Überhaupt ist sie so ein Mensch, mit dem man sich gleich einmal wohlfühlt. In dem kleinen Aufenthaltsraum der Marienschwestern in Bad Mühllacken (Bezirk Urfahr-Umgebung) zündet sie eine Kerze an und rückt das saubere Tischdeckchen noch etwas zurecht, ehe sie beginnt zu erzählen. Von sich und wie es dazu kam, dass sie als zweifache Mutter, Lohnverrechnerin von Beruf, ins Kloster ging.