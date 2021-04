Spuren im Schnee verrieten Einbrecher

Der 34-Jährige aus dem Bezirk Gmunden soll in der Nacht auf heute, kurz nach zwei Uhr früh, die gläserne Eingangstür einer Trafik in Bad Ischl mit einem Blumentrog eingeschlagen haben. Aus dem Geschäft stahl er laut Polizei einen geringen Bargeldberag und einige Stangen Zigaretten, die er in einem Rucksack verstaute. Dann machte sich der Mann auf den Heimweg, zog dabei aber eine zweieinhalb Kilometer lange Fußspur durch den frisch gefallenen Schnee. Die Polizisten, die durch einen automatisch ausgelösten Alarm verständigt worden waren, verfolgten die Spuren und konnten den mutmaßlichen Einbrecher noch vor seiner Wohnung festnehmen. Der 34-Jährige gestand die Tat. Er hatte laut Alkotest 1,28 Promille Alkohol im Blut.

