Sprung von Brücke verhindert: Polizeibeamte wurden zu Lebensrettern

Wer über die B 127 nach Linz in die Arbeit pendelt, kommt an der höchsten Brücke des Landes nur schwer vorbei. Auch die beiden Polizeibeamten Julia K. und Markus H. waren am frühen Montagmorgen auf dem Weg in die Landeshauptstadt zu ihrer Dienststelle, als sie gegen 5:15 Uhr kurz vor der Auffahrt zur hundert Meter hohen Brücke in einer Einbuchtung ein Auto bemerkten.

Die beiden Polizisten unterbrachen ihre Fahrt und entdeckten anschließend einen 28-Jährigen Mann aus dem Bezirk Eferding, der mittig der Brücke bereits außerhalb des Geländers stand und in die Tiefe blickte.

Nach rund zehn Minuten kletterte Markus H. aufs Geländer und schaffte es gemeinsam mit seiner Kollegin, den Mann auf die Innenseite des Geländers zu ziehen und zu fixieren. In der Zwischenzeit kam die Polizistin Verena A., die ebenfalls auf dem Weg in den Dienst war, vorbei und unterstützte die beiden bei der Lebensrettung. Der 28-Jährige wurde schließlich mit der Rettung in Begleitung einer Polizeistreife ins Krankenhaus nach Linz gebracht.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

