Spray entzündet: Kind verbrannte sich im Gesicht

Der Bub lief in den Strahl einer Bremsenreiniger-Spraydose, den sein 15-jähriger Bruder entzündet hatte. Die beiden jungen Innviertler wollten am Samstagabend gegen 21.30 Uhr eigentlich ein benzinbetriebenes Quad warten, das Probleme beim Starten hatte. Um dem Vergaser beim Anstarten des Motors nachzuhelfen, verwendeten sie einen Bremsenreiniger. Allerdings kam es zu folgenschwerem Übermut: Der 15-Jährige nahm die Bremsenreiniger-Spraydose in die Hand, drückte ab und entzündete den Strahl direkt aus der Dose heraus – in diesem Moment lief sein achtjähriger Bruder direkt in die Flamme und erlitt dabei Verbrennungen im Gesicht, berichtet die Polizei. Das achtjährige Opfer wurde in die Kinderabteilung des Landeskrankenhauses Salzburg gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.