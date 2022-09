Am Montag beginnt in Oberösterreich wieder die Schule – und somit für viele Kinder der eigenständige Weg dorthin. Doch dieser Weg birgt auch Gefahren, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) warnt. In den Jahren 2019 bis 2021 wurden in Oberösterreich auf dem Weg zur Schule im Straßenverkehr 170 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren verletzt: 2019: 80 – 2020: 38 – 2021: 52 Der Rückgang in den vergangenen beiden Schuljahren ist auf die hohe Zahl an Homeschooling-Tagen zurückzuführen