Spitalsbelegung mit 825 Covid-Patienten konstant

Leicht rückläufig war gestern die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich: Innerhalb 24 Stunden waren 1675 Corona-Neuinfektionen dokumentiert worden. Dieser Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 1824 Fällen. In Oberösterreich wurden gestern 360 Neuinfektionen gemeldet, gesamt waren 3996 Fälle nachweisbar.

Die Belegung in den Spitälern blieb relativ konstant. Dort müssen derzeit 825 Menschen betreut werden, das sind um sechs weniger als am gestrigen Samstag. 224 Menschen liegen auf Intensivstationen, um fünf mehr gestern und um sechs mehr als noch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging gestern auf 142,9 Fälle auf 100.000 Einwohner zurück nach 147,4 am Samstag.

