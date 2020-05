Spitalsärzte: Politik will Transparenz bei Privatpraxen

Jener Vorfall, bei dem ein Oberarzt eine laufende Operation im Kepler-Klinikum (KUK) an einen Assistenzarzt übergeben hat, um in seine Privatordination zu gehen, wird nun auch Gegenstand einer Landtagsanfrage.

Am Dienstag hatte die für Gesundheit zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP), wie berichtet, angekündigt, die Regelungen für Privatordinationen von Spitalsärzten zu überprüfen – und der Geschäftsführung der landeseigenen Gesundheitsholding den entsprechenden Auftrag dazu erteilt. Eine Beeinträchtigung der Tätigkeit im Krankenhaus sei "nicht zu tolerieren und müsse streng geahndet werden", sagte Haberlander.

Peter Binder, SP-Gesundheitssprecher im Landtag, geht das nicht weit genug: Derartige Regelungen müssten für alle öffentlich finanzierten Spitäler in Oberösterreich – also nicht nur für die landeseigenen Krankenhäuser, sondern auch für die Ordenskrankenhäuser – gelten, sagt er.

Binder: "Gesetzliche Initiative"

In einer schriftlichen Anfrage an Haberlander will Binder jetzt genaue Daten, wie viele Spitalsärzte welchen Nebentätigkeiten in welchem Ausmaß nachgehen. "Sobald die Antworten vorliegen, braucht es eine landesgesetzliche Initiative, die für alle Krankenhäuser im Land sicherstellt, dass die Gesundheitsversorgung nicht durch private Nebenbeschäftigungen unterminiert wird", sagt Binder.

Der durch OÖN-Recherchen bekannt gewordene Vorfall im KUK hat bundesweit Wellen geschlagen. Tragischerweise starb der Patient noch am Tag der Operation. Die Justiz untersucht, ob ein Zusammenhang mit dem Weggehen des Arztes besteht. Der betroffene Arzt wurde wegen Verletzung der Dienstpflicht entlassen.

