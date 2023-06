Spitäler: "IT war immer schon eine Schwachstelle"

59 Ärzte des Klinikums Schärding haben in einem Brief an ihren Arbeitgeber, die oö. Gesundheitsholding (OÖG), gegen die offenbar mit viel Pannen verbundene Einführung eines neuen EDV-Systems zur Patientendokumentation protestiert. Die OÖN hatten darüber gestern exklusiv berichtet. Sogar von einer "Gefährdung der Patientensicherheit" war die Rede. In der Folge kam es zu intensiven EDV-Nachschulungen.

Dazu meldet sich nun SP-Gesundheitssprecher Peter Binder zu Wort, der auch im OÖG-Aufsichtsrat sitzt. Die Nachrichten aus dem Klinikum Schärding seien "zutiefst beunruhigend". Auch Rechnungshofberichte hätten bereits aufgezeigt, dass die IT "eine Schwachstelle" in der Holding sei. Die Ankündigungen, durch Digitalisierung des Personal zu entlasten, seien "Makulatur", sagt Binder. Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP) könne die "zahlreichen Problemmeldungen nicht länger ignorieren".

