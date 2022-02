Spielsüchtiger "Millionär" betrog ahnungslose Opfer

Im Zuge der über mehrere Monate laufenden nationalen und internationalen Ermittlungen konnten die Kriminalisten der Polizeiinspektion Grieskirchen einen 37-jährigen Betrüger ausforschen und bereits im August 2021 festnehmen. Der Mann lockte nach Verdachtslage im Zeitraum von Anfang Mai 2019 bis Juli 2021 den Geschädigten hohe Geldbeträge heraus, um seinen Lebensunterhalt, vor allem aber um seine Spielsucht zu finanzieren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.

Brauchte Geld für alles

Die Vorgehensweise des Beschuldigten ähnelte sich bei den Geschädigten, wobei er unter Vortäuschung von falschen Tatsachen, Geld z. B. für den Aufbau einer Gastronomie, eines Autohandels, Investment in Immobilien, Kautionshinterlegung, Begleichung von Strafen, Finanzamtsprüfung & offene Steuerforderungen, Therapie.- und Krankenhauskosten aufgrund schwerer eigener Erkrankung, Begräbniskosten für den vorgetäuschten Tod seiner Familienangehörigen etc. herauslockte.

Der mutmaßliche Betrüger lernte die Geschädigten entweder via Internet auf diversen Datingplattformen oder persönlich während seiner Besuche in Spielcasinos vor allem in Deutschland, Luxemburg und in den Niederlanden kennen. Dabei mimte er durch seine auffallend ausschweifende Spielart seinen Reichtum vor und gab sich als Millionär oder reichen Geschäftsmann aus.

Bereits nach kurzer Bekanntschaft rückte die Thematik "Geld – Investment bzw. Geldnot" in den Mittelpunkt und es kam aufgrund der vorgetäuschten finanziellen Engpässe zu Geldübergaben. Der Beschuldigte konnte trotz versuchter Flucht mit seinem Fahrzeug am 03. August 2021 um 23.00 Uhr von Beamten der Polizeiinspektion Grieskirchen angehalten und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Wels hat am 11. Februar Anklage beim Landesgericht Wels wegen des Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Betruges erhoben.