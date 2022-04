Spielerschützer fordern: "AMS-Geld zu verzocken, sollte nicht möglich sein"

Das sogenannte "kleine Glücksspiel" mit Automaten ist in Oberösterreich erlaubt. Pro Spiel, das auf Knopfdruck nur ein, zwei Sekunden dauert, werden ein bis fünf Euro verlangt und es dürfen maximal 5000 Euro Gewinn "pro Drücker" ausbezahlt werden.

Mehr als 1400 legale Apparate seien im Land aufgestellt, sagt Christoph Holuba vom Verein "Spielerhilfe". Drei Unternehmen haben Landes-Lizenzen für den Betrieb von insgesamt 1176 "einarmigen Banditen" erworben, dazu kommen die Geräte der Casinos-Austria-Betriebe. Doch der Spielerschutz sei in Oberösterreich sehr löchrig, so die Kritik.

Zocken trotz Konkursverfahren

Fotos von Automatenspiellokalen, die trotz Rauchverbots volle Aschenbecher zeigen. Süchtige Spieler, die trotz Sperre unbehelligt weiterzocken, selbst wenn schon ein Konkursverfahren läuft, und Wirte, die ihren Kunden, die sich nicht registrieren lassen wollen, die eigene Spielerkarte bzw. den eigenen "Fingerprint" zur Verfügung stellen – so lauten Vorwürfe.

Aussagen von Spielern sowie die Ergebnisse von "Mystery Shopping"-Aktionen, die der Verein in Oberösterreich durchgeführt habe, würden dies belegen, berichtet Holuba. Dabei sei gerade das Rauchverbot ein probates Mittel, um Spielsucht einzudämmen, verweist der Spielerschutz-Aktivist auf Studien. "Wir haben sieben Anzeigen eingebracht."

"Wenn ein Spieler als Durchschnittsverdiener bei einem einzigen Betreiber 50.000 Euro Verluste macht, fragen wir uns, wie das möglich ist." Zudem funktioniere die freiwillige Selbstsperre eines Spielers nur mangelhaft. Es gebe Kunden, die danach fragen und denen seitens der Betreiber geantwortet werde, es gebe heute "leider keine Formulare mehr".

Sind die Kontrollen zu lasch?

Der Gesetzgeber sei gefordert, den Spielerschutz zu verschärfen. "AMS-Geld zu verspielen, sollte nicht möglich sein", sagt Holuba. Betreiber müssten mit Kunden, die ein problematisches Spielverhalten an den Tag legen, "Präventionsgespräche" führen, was in der Praxis nur schlecht funktioniere. Der Verein unterstütze Betroffene beim Einbringen von Spielerklagen, sagt Holuba.

Die Kontrollen des Landes würden sich darauf beschränken, ob an der Eingangstür eines Spiellokales ein Schild mit der Aufschrift "Eintritt ab 18 Jahren" hänge und ob tatsächlich nur mit namentlicher Registrierung gezockt werden dürfe. "Kontrollen von Einzelpersonen sind wegen des Datenschutzes nicht möglich", kritisiert der Verein. Der Verein habe dem Land Oberösterreich mehrmals schriftlich über Missstände berichtet. "Wir sind bisher nie zu einem Gespräch eingeladen worden", so der Vize-Vereinsobmann.

"Industrie fürchtet Diskussion"

Mit den Automaten erziele die Branche jährlich bundesweit 1,93 Milliarden Euro Brutto-Spielererträge, sagt Holuba. "Die Glücksspiel-Industrie fürchtet eine öffentliche Diskussion über den Spielerschutz, weil dieser die Einnahmen schmälert." Tatsächlich sei die Zahl der illegalen Automaten stark zurückgegangen, räumt der Verein ein. Doch die Strategie der Anbieter sei nun, "dass die Illegalen die bösen Wölfe sind".

Nach den Landtagswahlen 2021 sind die Glücksspielagenden in das Ressort von Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) gewandert, davor war der damalige Landesrat Wolfgang Klinger (FP) dafür zuständig. Auf OÖN-Anfrage im Gerstorfer-Ressort antwortet Pressesprecher Harald Scheiblhofer: "Wir haben Mitte April ein Schreiben erhalten, wofür wir uns bedankt haben. Wir haben gebeten, die Vorwürfe zu präzisieren, doch bisher keine Rückmeldung bekommen."

Ähnlich reagiert VP-Klubobmann Christian Dörfel: Man habe dem Verein ein Gespräch angeboten, "aber bis jetzt hat sich niemand gemeldet." Die Legalisierung des "kleinen Glücksspiels" samt behördlicher Übersicht sei besser als ein Wildwuchs illegaler Automaten.