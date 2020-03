Sperrstund’ is’ um 15 Uhr: "Das ist nur noch Notbetrieb"

Es ist eine neue, große Herausforderung für die Gastronomie. Bereits in den vergangenen Tagen waren die Auswirkungen des Coronavirus deutlich spürbar. Die Gäste wurden weniger, für Zimmer, Seminare und Geburtstagsfeiern folgte eine Stornierung der nächsten. "Im Prinzip steht jetzt schon alles still", sagt Peter Haudum, Wirt des gleichnamigen Gasthofs in Helfenberg (Bezirk Rohrbach). Ab Montag wird die Situation nicht nur für die Wirte im Land noch schwieriger: Restaurants, Bars und Kaffeehäuser dürfen nur noch bis 15 Uhr offen halten. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gestern als weitere Maßnahme gegen die Verbreitung des neuartigen Virus angekündigt.

Peter Haudum: „Machen Notbetrieb“. Bild: Volker Weihbold

"Wirtschaftlich gesehen ist das natürlich eine Katastrophe. Wenn es nach mir geht, könnten wir zusperren", sagt Haudum. Er wolle seinen Gästen aber nicht "die Nase vor der Tür zuschlagen". Nun sei es eben nur noch ein Notbetrieb, die Mitarbeiter bleiben zu Hause, die Speisekarte werde kleiner. "Es gibt Schlimmeres. Nun geht es eben um die Gesundheit", sagt er.

Hotelbetrieb ja, Abendessen nein

Das sieht auch Franz Pernkopf, Wirt des Landhotels Grünberg am Traunsee in Gmunden, so. "Bis Sonntag haben wir Normalbetrieb, ab Montag wird um 14.30 Uhr abkassiert. Ich hoffe, diese verständlichen Maßnahmen der Regierung wirken", sagt er. Für Pernkopf ergibt sich eine besondere Regelung: Denn Hotelgäste darf er weiter beherbergen, Abendessen gibt es aber nicht. "Die Gäste können sich etwas holen und in ihren Zimmern oder im Aufenthaltsraum essen", sagt er. Er wolle es nun zehn Tage lang probieren, und erst wenn die Gäste fernbleiben, wolle er über eine Schließung nachdenken.

Franz Pernkopf (re.): "Werden es probieren" Bild: Volker Weihbold

Für Wolfgang Pötzl, Wirt des Schwechaterhofs in Steyr, war in den vergangenen Tagen bereits ein "deutlicher Rückgang" an Gästen bemerkbar. Es gebe keinen einzigen Hotelgast mehr. "Wenigstens kann ich tagsüber das Wirtshaus für fünf Stunden lang offen halten, damit wir zumindest noch ein klein wenig Geschäft machen", sagt er.

Vorerst kein Geschäft mehr werden Tina Hehenberger und ihr Freund Lukas Nagele machen. Die beiden Chefs der "Horst Wohnküche" in Linz haben ihren Betrieb bereits Freitagnachmittag für unbestimmte Zeit geschlossen. "Wir wollen nichts riskieren und noch weniger, dass sich jemand ansteckt. Wir stehen das wirtschaftlich schon durch, jetzt zählt nur die Gesundheit", sagt Hehenberger. Dem schlossen sich gestern zahlreiche weitere Linzer Gastronomen an und stellten den Betrieb bis auf Weiteres ein.

„Den Schaden können wir noch nicht abschätzen. Zumindest ein Lieferservice ist nach 15 Uhr noch möglich.“ Thomas Mayr-Stockinger, Sprecher der Wirte in Oberösterreich Bild: Volker Weihbold

"Den Schaden für die Gastronomie können wir noch nicht abschätzen. Nach den neuen Bestimmungen ist zumindest ein Lieferservice nach 15 Uhr noch möglich", sagt Thomas Mayr-Stockinger von der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der oberösterreichischen Wirtschaftskammer. Auch der beliebte Lieferservice von "lieferando" bleibt aufrecht: Das bestellte Essen wird ab sofort aber vor der Tür abgestellt, um zu viel Kontakt zu vermeiden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at