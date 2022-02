Sperrstund’ is’ - ab heute um zwei Stunden später

Mit treuen Stammgästen lässt sich jede Krise überstehen, weiß Florian Wisata, Besitzer der Cocktailbar Hemingway in Ried. Auch als seine Bar in den vergangenen Wochen jeden Tag bereits um 22 Uhr zusperren musste, konnte er sich nicht über Gästemangel beklagen. Aber dennoch: "Die Sperrstunde um Mitternacht macht einen massiven Unterschied. Wir freuen uns so richtig drauf", sagt er.

Ab heute, 5. Februar, wird die Sperrstunde von 22 auf 24 Uhr verschoben. Am 12. Februar fällt die 2G-Pflicht im Handel, eine Woche später reicht in Gastronomie und Tourismus wieder die 3G-Regel. Gelockert wird auch ein wenig im Veranstaltungsbereich. Statt 25 Personen können ab heute wieder 50 ohne zugewiesene Sitzplätze zusammenkommen.

Wolfgang Pötzl, Wirt des Schwechaterhofes in Steyr, freut sich, seine Besucher künftig wieder länger bewirten zu dürfen: "Es war schon lästig, meine Gäste schon um 22 Uhr vor die Tür zu komplimentieren." Vor allem für das Vereinsleben sei die spätere Sperrstunde eine große Erleichterung: "Sie freuen sich, dass sie nach ihren Trainings nun wieder zu uns kommen können", sagt Pötzl.

"Jeder Schritt zur Normalität ist zu begrüßen. Vor allem aber die Sperrstunde um 24 Uhr ist extrem wichtig", sagt auch Florian Oberpeilsteiner, Chef des Gasthauses Haidvogel in Oepping im Bezirk Rohrbach. Jetzt reiche die Zeit für die Gäste wieder, um noch ein Dessert oder "ein gutes Tröpferl Wein" zu genießen. Oberpeilsteiner hofft außerdem, dass "jetzt auch jene Gäste wieder zurückkehren, die sich von der frühen Sperrstunde haben abschrecken lassen".

Astrid Pöcherstorfer, Welser Wirtesprecherin und Betreiberin der Pizzeria Olivi, sagt: "Die Sperrstunde um 22 Uhr hat vor allem die Wirtshäuser stark betroffen, nicht so sehr die Restaurants. Was uns alle trifft, ist, dass mit der Omikron-Welle das Geschäft eingebrochen ist."

Der Klosterhof in Linz bleibt auch mit der nach hinten verlegten Sperrstunde weiterhin geschlossen. "Wir werden am 14. Februar wieder aufsperren", sagt Wirt Josef Gassner. Der Salzburger hatte das Wirtshaus im Dezember 2019 übernommen und hat kräftig investiert. Dennoch sei es aufgrund der Einschränkungen "derzeit wirtschaftlicher, geschlossen zu halten", sagt er. Im Hintergrund wird aber im Klosterhof bereits für die große Wiedereröffnung am Valentinstag gearbeitet. "Wir freuen uns, wenn wir unsere Gäste dann endlich wieder bei uns begrüßen dürfen", sagt Gassner.