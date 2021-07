Spektakel hauchen den Innenstädten wieder Leben ein

LINZ. Abgesagte Events, eingeschränkter Geschäftsbetrieb: Die Pandemie hatte der heimischen Kultur- und Veranstaltungsszene im Vorjahr einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Im heurigen Sommer ist davon nun keine Rede mehr: Unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen werden in den kommenden Wochen endlich wieder zahlreiche Feste das Publikum anziehen und somit wieder die Innenstädte beleben.

Den Beginn macht am kommenden Samstag das Ritterfest des Familienbundes, bei dem die OÖN Medienpartner sind: In seiner 15. Auflage wird auch heuer wieder die Innenstadt mit Mittelalterlichem Flair gefüllt. Heuer kehren die Ritter, Gaukler und Artisten nach Linz zurück, wenn auch in etwas kleinerer Form als gewohnt.

Am 15. Juli folgt dann das Linzer Pflasterspektakel, das heuer erstmals jeweils von Donnerstag bis Samstag an drei hintereinander folgenden Wochenenden stattfindet. Im Rahmen des internationalen Straßenkunstfestivals werden 100 Gruppen ein buntes Programm – von Straßentheater, Feuershows über Zirkus, Musik und Kinderprogramm bieten.

Auch in Wels will man mit dem "MusikFestiWels" an erfolgreiche Konzertsommer vor Corona anschließen. Während am Freitag, 16. Juli, Chartstürmer Julian le Play zu hören sein wird, steht am Samstag, 17. Juli, das von den OÖN präsentierte Gastspiel von Opus auf dem Programm. Ihr Welthit "Live Is Life" wird auf dem Kaiser-Josef-Platz erklingen, der sich seit mehreren Wochen als Baustelle präsentiert. Durch viel Wasser und Grün soll dort der Aufenthalt an Hitzetagen wieder erträglicher werden.

Wenn Ritter durch Linz marschieren

Am 10. Juli gibt es beim Ritterfest spannende Einblicke ins Mittelalter.

Auf der Schlosswiese werden Ritter ihr Geschick mit dem Schwert unter Beweis stellen. Bild: Volker Weihbold

Spannende Schwertkämpfe vor dem Linzer Schloss, eine Drachenfamilie, die durch den Arkadenhof des Landhauses spaziert, Feuerspeier, Handwerker, Zauberer und Burgfräulein: Am 10. Juli taucht die Landeshauptstadt beim Ritterfest des Familienbundes zum 15. Mal ins Mittelalter ab. Die OÖNachrichten sind Kooperationspartner.

Den großen Turnierplatz und die Showbühne auf dem Hauptplatz wird es heuer coronabedingt nicht geben. Der Schlossberg, Teile der Altstadt und der Arkadenhof des Landhauses werden am 10. Juli ab 10 Uhr den Künstlern gehören. Auf der Schlosswiese wird das Fest mit einer Parade eröffnet. Neben akrobatischen Einlagen werden tapfere Ritter ihr Geschick mit dem Schwert bei einem Turnier beweisen. Der Eintritt ins Schlossmuseum ist an diesem Tag frei.

Zauberhaft wird es ab 10.30 Uhr auf dem Tummelplatz. Magier Solaris wird mit verblüffenden Tricks seine magische Macht zur Schau stellen. Der Alte Markt steht im Zeichen der Musik. Minnesänger gewähren in ihren Balladen Einblicke in die Gepflogenheiten des Mittelalters. Im Arkadenhof des Landhauses wird es sagenhaft, wenn Drachenreiter ihre getreuen Gefährten präsentieren.

„Dieses Fest wird lange in Erinnerung bleiben“, verspricht Bernhard Baier, Landesobmann des Familienbundes.