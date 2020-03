Speiselokale bleiben offen, für Diskotheken wird es eng

Öffnen oder schließen? Das war gestern Vormittag die große Frage, die sich die Betreiber großer Nachtlokale, Bars und Diskotheken stellten. Denn am Mittwochabend hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen im ORF bekannt gegeben, dass die 100-Gäste-Grenze auch für die Gastronomie gelten solle.

"Heißt das pro Betrieb oder pro Raum? Es fehlen uns die Klarstellungen", sagte gestern Vormittag Thomas Mayr-Stockinger von der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der oberösterreichischen Wirtschaftskammer im OÖN-Gespräch.

Wie große Bars und vor allem Diskotheken mit dem Corona-Erlass umgehen sollen, war gestern offen. Vertreter der Wiener Clubszene sprachen bereits von einer "Katastrophe".

Am Nachmittag präzisierte Anschober schließlich die Vorschrift: Die maximale Belagszahl in Gastronomiebetrieben gelte "pro Raum". Dies ist ein Gestaltungsspielraum, den die Verantwortlichen der Diskothek "Empire" in St. Martin im Mühlkreis zumindest vorerst nicht ausnutzen wollen.

Kein "Schmusen" im "Empire"

"Der Erlass würde es uns möglich machen, unseren Diskothekenbetrieb unter Einschränkung offen zu halten", hieß es in einer Stellungnahme auf Facebook. Aber: "Wir haben uns aufgrund der aktuellen Lage entschlossen, unsere Disco am kommenden Wochenende geschlossen zu halten." Im "Empire" hätte am Samstag ein Event unter dem Motto "Heid wiad g’schmust" stattfinden sollen.

Ganz anders der Betreiber der Linzer Disco "Musikpark A1": "Wir werden weiterhin in gewohnter Weise für euch geöffnet haben. Lasst euch nicht unterkriegen, wir sehen uns am Wochenende", hieß es auf Facebook. Auf OÖN-Anfrage erklärte der Betreiber, man sperre "bis auf Weiteres auf, außer es würden neuen Behördenvorschriften ergehen". Die Disco habe mehrere Räume, sodass eine Aufteilung der Gäste "gut möglich" sei.

Dennoch bedeutet der Erlass, dass Wirte private Feiern, wie zum Beispiel Hochzeiten, auf 100 Gäste pro Saal beschränken müssen. "Es wird sicherlich zu immensen Ausfällen kommen, der Schaden ist noch nicht bezifferbar", so Mayr-Stockinger. Entschädigungsfragen und Kurzarbeit "müssen geklärt werden".

Nicht betroffen vom 100-Gäste-Limit ist die Speisegastronomie (Gasthäuser, Cafés und Kantinen), denn diese zählen zu den Einrichtungen, die der "Befriedigung der Grundbedürfnisse des öffentlichen Lebens" dienen. Ebenso vom Erlass ausgenommen sind Einkaufszentren.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at