Spaziergang trotz Heimquarantäne: Innviertlerin muss vor den Strafrichter

Weil sie trotz Corona-Erkrankung und verordneter Heimquarantäne spazieren gegangen sein soll, muss sich eine 35-jährige Innviertlerin am Freitag dieser Woche in Ried am Innkreis vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Der Frau aus dem Bezirk Braunau drohen bis zu drei Jahre Haft.

Der "Vorfall", der nun das Gericht beschäftigt, ereignete sich am 6. April - wir haben darüber berichtet. An diesem Tag sei die Frau in einer Heimatgemeinde nur eine, wie sie später offenbar zur Polizei sagte, "kleine Runde" gegangen. Dabei wurde sie von einer Einwohnerin gesehen, die wusste, dass die 35-Jährige an Covid-19 erkrankt war.

Die Zeugin alarmierte die Polizei, Beamte machten die Spaziergängerin ausfindig. Diese zeigte sich geständig, meinte allerdings, nicht gewusst zu haben, dass sie etwas Verbotenes getan habe. Wegen ihrer Infektion war sie jedoch von der Behörde unter Quarantäne gestellt worden. Gleichzeitig soll sie bei der Einvernahme versichert haben, sie habe niemanden gefährden wollen. Es tue ihr alles sehr leid.

Bereits heute, Mittwoch, muss sich in Klagenfurt ebenfalls eine Frau wegen des selben Straftatbestands vor Gericht verantworten. Sie soll laut Anklage während ihrer Covid-19-Erkrankung und trotz mündlich verhängter Heimquarantäne ohne Maske in einen Klagenfurter Supermarkt gegangen sein.

Im Supermarkt soll die Frau bei einer Mitarbeiterin des dortigen Postschalters eine Banküberweisung getätigt haben. Sie habe dadurch eine Handlung begangen, die geeignet war, die Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren, anzeigepflichtigen Krankheit herbeizuführen, heißt es in der Anklage.

