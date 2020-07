Spaziergang trotz Corona: 1200 Euro Geldstrafe für Innviertlerin

Einen Spaziergang, obwohl sie wissentlich mit Covid-19 infiziert war, unternahm am 6. April 2020 eine Innviertlerin in einer kleinen Gemeinde im Bezirk Braunau. Eine Nachbarin sah die Frau und erstattete Anzeige. Am Freitag musste sich die 35-Jährige wegen des Vergehens der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten vor Strafrichter Stefan Kiesl im Landesgericht Ried verantworten.

Der Medienauflauf ist groß, mehrere Fernsehteams und Journalisten kamen zu der Verhandlung, die aufgrund des großen Interesses in den Schwurgerichtssaal verlegt wurde. Die Frau ist aufgrund der vielen Kameras sichtlich nervös. „Meine Mandantin befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und hatte das Gefühl, dass ihr die Decke auf den Kopf fällt. Sie wird sich reumütig verantworten“, sagt der Verteidiger der bisher unbescholtenen Innviertlerin.

"Wollte niemanden gefährden"

„Ich bekenne mich schuldig, ich wollte niemanden gefährden und bin während meines Spaziergangs auch keiner Person begegnet“, sagt die Frau. Sie habe während des kurzen Spaziergangs die Schutzmaske getragen. Richter Kiesl versucht mit einer sehr bedachten Prozessführung die Frau zu beruhigen. „Ich halte es nur schwer mehrere Tage aus, ohne rauszugehen. Ich hätte auf den Balkon gehen sollen“, sagt die Angeklagte. Anschließend sei sie ein ganzes Monat nicht mehr außer Haus gegangen, sagt sie unter Tränen.

Nachbarin: "Ich hatte Panik"

Dann betritt die Nachbarin, die am 6. April Anzeige erstattete, den Verhandlungssaal. Kurz, bevor sie die Frau beim Spaziergang beobachtete, habe sie von anderen Nachbarn über die Corona-Erkrankung erfahren, sagt die Zeugin. „Ich dachte mir nur, Ohh Gott, die hat Corona und geht jetzt spazieren.“ Sie sei ungefähr 15 Meter von ihr entfernt vorbeigegangen. „Warum haben Sie ihre Nachbarin nicht darauf angesprochen“, will Richter Kiesl von der Frau wissen. „Ich hatte Panik, das habe ich mich nicht getraut, in den Medien hörte man täglich von hunderten Toten in Spanien, England oder Italien. Ich wollte nicht durch den halben Ort schreien“, sagt die Zeugin. Den Mut, die Polizei zu rufen, hatten sie aber schon?“, fragt der Richter. „Ja.“

Ihr sei es nicht darum gegangen, dass die Angeklagte bestraft werde. „Ich wollte nur, dass sie die Krankheit daheim auskuriert

"Der Tatbestand ist erfüllt. Wenn man positiv getestet ist, muss man sich an den Bescheid halten, man darf nicht raus. Es wird daher mit einem Schuldspruch nach Paragraph 178 des Strafgesetzbuches vorzugehen sein. Dass es nicht einfach ist wochenlang in einer Wohnung zu sein, ist klar, aber in so einer Situation muss man sich an die Quarantäne halten. Es gehört durch ein Urteil aufgezeigt, dass so etwas nicht geht, eine zweite Corona-Welle scheint derzeit anzurollen", sagt Staatsanwalt Alois Ebner in seinem Schlussplädoyer.

"Es tut mir sehr leid, ich bin froh, dass niemand krank wurde. So etwas passiert nie wieder", sagt die Frau vor der Urteilsverkündung.

"Denunzieren sollte nicht zum Volkssport werden"

Richter Kiesl verurteilt die Innviertlerin zu einer Geldstrafe von 1200 Euro. Mildernd bewertet Kiesl das Geständnis, die Unbescholtenheit und auch den Umstand, dass die Frau bei ihrem Spaziergang keine konkrete Gefahr für andere Personen darstelle.

"Denunzieren sollte nicht zum Volkssport werden. So eine Gesellschaft finde ich persönlich nicht lebenswert", sagt Kiesl bei seiner Urteilsbegründung.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Staatsanwalt Ebner meldete Berufung an. "Ich glaube, dass in so einem Fall eine bedingte Freiheitsstrafe im unteren Bereich angemessen wäre, daher werde ich den Akt an das Oberlandesgericht Linz herantragen", sagt Ebner.

Schlagzeilen machte diese Woche auch ein Fall aus Kärnten, wo eine Frau trotz positivem Corona-Tests sogar Erledigungen bei einem Postschalter in einem Supermarkt machte. Sie wurde zu sechs Monaten teilbedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt, nachrichten.at hat berichtet.

Richter Stefan Kiesl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.