Spazieren gehen zwischen urzeitlichen Giganten

Wer vor der lebensgroßen Tyrannosaurus-Rex-Statue im Dinoland Katzenberg steht, kann zumindest erahnen, wie furchterregend eine tatsächliche Begegnung mit dem Räuber aus der Kreidezeit gewesen wäre. Ab sofort können Besucher der neuen Attraktion in Kirchdorf am Inn nicht nur dem wohl bekanntesten Dino begegnen, sondern auch noch rund 70 anderen Urzeit-Giganten.

Heute feiert das Dinoland am Areal von Schloss Katzenberg seine große Eröffnung. Der ganze Park wurde eigens rund um die Dinosaurierstatuen neu konzipiert. Neben einem Rundweg, an dem Tafeln vor den Figuren oder wahlweise eine Audiotour am Smartphone interessante Infos liefern, können sich Nachwuchs-Paläontologen noch bei zahlreichen anderen Aktivitäten austoben.

Neben Balancierpfaden, einer Seilschaukel und einem Spielturm können Kinder zum Beispiel im "Dinodrom" auf Saurier-Rollern ihre Runden drehen. Im Steinbruch klopfen angehende Archäologen Fossilien aus dem Fels. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auf den Rücken einiger Dinos zu klettern. Und auf der großen Dino-Rallye, die durch das ganze Gelände führt, gibt es mehrere Aufgaben zu lösen. Wer alle schafft, bekommt einen Forscherpass.

Bilder vom Dinoland sehen Sie in dieser Galerie:

Öffnungszeiten:

15. April bis 30. Oktober

In den Ferien: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Außerhalb der Ferien: Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr (letzter Einlass ist um 15 Uhr)

Preise:

Erwachsene 13,5 Euro

Ermäßigt 13 Euro

Kinder 10,5 Euro

Familienticket (3 P.) 35,5 Euro

Familienticket (4 P.) 46 Euro

Weitere Informationen zu Anfahrt und Angebot finden Sie im Internet unter dino-land.at