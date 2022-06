Es ist eines der größten Seilbahnprojekte in Oberösterreichs Geschichte: 22 Millionen Euro kostet der Neubau der Hössbahn in Hinterstoder. Gestern fand der Spatenstich für das Großprojekt statt. Schon zum Jahresende soll die neue Bahn die Skigäste in 89 Kabinen, die jeweils zehn Personen fassen, innerhalb von sechseinhalb Minuten ins Skigebiet bringen. Stündlich sollen so rund 3200 Passagiere transportiert werden können – eine Steigerung von rund 50 Prozent im Vergleich zur alten Bahn.