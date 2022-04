Spargel hat Saison: Den Bauern fehlen die Erntehelfer

Ukrainische Erntehelfer bereiten die Felder mit einer Gesamtanbaufläche von 138 Hektar von Oberösterreichs Spargelbauern auf, stechen die reifen Stangen des Grün- und Weißspargel aus und helfen in der zehnwöchigen Erntezeit – das war das Bild auf den Höfen der 19 oberösterreichischen Spargelbauern in den vergangenen Jahren. In diesem Jahr hingegen haben die heimischen Bauern mit Arbeitskräftemangel zu kämpfen.