Spanferkel in Pkw: Grenzbeamte stoppten Transport

PASSAU. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau haben am Mittwoch einen Serben angehalten, der in seinem Pkw 33 geschlachtete Schweine ungekühlt und ohne jegliche andere Hygienemaßnahmen von den Niederlanden nach Wien bringen wollte. Die Polizei geht davon aus, dass die Fracht für den menschlichen Verzehr bestimmt gewesen und in Wien verarbeitet worden wäre. Die Schweine wurden sichergestellt. Der Mann musste seine Fahrt ohne Ladung fortsetzen.

