Spätwinter bringt Regen und Wind

Das klassische Spätwinterwetter ist eigentlich ein klassisches Kuschelwetter. Am Wochenende und auch in der nächsten Woche bleibt es wechselhaft. Immer wieder mischen Regen und Wind mit, die Sonne zeigt sich nur selten. Vor allem Wetterfühlige bekommen die derzeitigen Aufs und Abs zu spüren – häufig sind Kopfschmerzen die Folge. Sie müssen sich noch ein wenig gedulden, eine stabile Wetterbesserung ist noch länger nicht in Sicht.

Vor allem der heutige Samstag wird eher kühl und nass, dazu auch immer wieder windig mit Spitzen um die 50 km/h. In der Früh kann es im Salzkammergut und in der Pyhrnregion auf 500 Meter herunter schneien. Und auch die Tageshöchstwerte mit 1 bis 7 Grad sind eher bescheiden und es kann immer wieder Schauer geben. Am ehesten Chancen auf Sonnenschein gibt es im Flachland.

Der wesentlich freundlichere Tag wird der Sonntag: "Da bleibt es überall trocken und es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Es wird ein wenig milder mit vier bis zehn Grad", sagt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Das war es dann aber schon wieder mit den sonnigen Momenten, denn in die neue Arbeitswoche geht es wieder unbeständig und regnerisch, die Sonne zeigt sich nur selten. Am Montag ziehen von Westen her dichte Wolken durch und um die Mittagszeit fällt der meiste Regen. Am späteren Nachmittag lockert es ein wenig auf, dennoch gehen sich nicht mehr als 9 Grad aus.

Keine Chance auf Sonnenschein gibt es am Dienstag und es kommt noch mehr Regen dazu. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad.

"Normale Werte"

"Das sind normale Werte für Anfang März. Mit der West- und Nordwest-Strömung bleibt es wechselhaft und aus heutiger Sicht wird es vor Mitte des Monats keine Stabilisierung geben", sagt Ohms.

