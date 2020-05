Späte Reue: Dieb gab gestohlenen Amboss zurück

Ein kurioser Fall beschäftigte kürzlich Beamte des Stadtpolizeikommandos Steyr. Wie erst jetzt publik wurde, war Ende April ein mittlerweile 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land bei der Polizeiinspektion am Stadtplatz aufgetaucht, um dort sein Gewissen zu erleichtern. Der Mann gab an, am 23. Dezember 2010 zu fortgeschrittener Stunde bei der Schmiedeweihnacht auf dem Stadtplatz einen Amboss entwendet zu haben. Zum Zeitpunkt des Diebstahls sei er alkoholisiert gewesen. Vor lauter Übermut habe er den 100 Kilo schweren Eisenblock in sein Auto verfrachtet. Am darauffolgenden Tag soll er den Amboss zur Garage seines ehemaligen Wohnsitzes transportiert haben, wo er ihn bis zuletzt versteckt hielt.

Wie er das schwere Eisenteil ohne fremde Hilfe in sein Auto heben konnte, hatte der 32-Jährige offenbar nicht mehr parat. Er gab jedoch zu Protokoll, dass ihn seither das schlechte Gewissen plage.

Die damaligen Erhebungen endeten aufgrund fehlender Hinweise ergebnislos. Die Polizei konnten allerdings den Besitzer ausfindig machen. Bei der Übergabe des Diebsguts kam es schließlich zu einem Aufeineinandertreffen zwischen dem Besitzer und dem reuigen Dieb. Per Handschlag wurde die inzwischen verjährte Tat aus der Welt geschafft.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.