Sozialpolitik: Oberösterreich als Vorbild für den Bund

Oberösterreich als Impulsgeber für zukünftige Reformen der Sozialpolitik — auch auf Bundesebene. Mit diesem Ziel forderte Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag ein drittes Bundespflegepaket sowie die bundesweite Einführung der Deutschpflicht in der Sozialhilfe.

Schnellere Nostrifikation

Neben dem einheitlichen Herabsetzen des Einstiegsalters für die Ausbildung in der Fach- (bisher 19) sowie in der Diplom-Sozialbetreuung (bisher 20) auf 18 Jahre, ist für Hattmannsdorfer eine nationale Strategie für eine einfachere und schnellere Nostrifikation, sprich die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, ein zentrales Thema. "Ohne qualifizierte Zuwanderung werden wir den Wohlstand nicht halten können", sagt der Soziallandesrat.

Mehr zum Thema Oberösterreich Bis Ende des Jahres 100 weitere Pflegekräfte aus den Philippinen Das Land OÖ zählt in der Gesundheitsversorgung auf Fachkräfte aus Drittstaaten. Bis Ende des Jahres 100 weitere Pflegekräfte aus den Philippinen

Klubobmann August Wöginger (VP) zeigte sich optimistisch, dass im Fall der Nostrifikation noch in dieser Legislaturperiode etwas passieren werde. Für die Deutschpflicht in der Sozialhilfe sehe Wöginger in der aktuellen Regierungskonstellation keine Chance. "Mit der Deutschpflicht in der Sozialhilfe ist Oberösterreich Vorreiter. Erfahrungen daraus sollen auch Impulse für mögliche Reformen auf Bundesebene sein", bestätigte Wöginger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber