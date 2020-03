Sozialministerium erteilt Ländern Empfehlungen für Quarantäne

Nach dem überdurchschnittlichen Anstieg an Neuerkrankungen am Wochenende im Mühlviertel, der – wie berichtet – statt Quarantäne schärfere Kontrollen der Ausgangsbeschränkungen in acht Gemeinden nach sich gezogen hat, hat das Sozial- und Gesundheitsministerium im Bemühen um ein bundeseinheitliches Vorgehen gestern einen Quarantäneleitfaden herausgegeben. Darin ist geregelt, wie die Länder mit der Verhängung von Isolationsmaßnahmen über Gemeinden umgehen sollen.

Als Schwellenwert für Quarantäne werden 36 Neuerkrankungen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche genannt. Im Bezirk Perg, der rund 66.000 Einwohner zählt, waren es seit Montag vergangener Woche 69 Neuinfektionen. Gleichzeitig wird im Leitfaden aber festgehalten, dass die Dynamik der Neuerkrankungen allein "kein ausreichendes Kriterium" für Isolationsmaßnahmen sei. Das Gesundheitsministerium regt die Länder an, zu prüfen, ob innerhalb der vergangenen fünf Tage mehrere Krankheitsfälle mit unklarem Ursprung aufgefallen sind – beziehungsweise ob bei Erkrankungen woanders die Infektionen auf die jeweilige Region zurückzuführen sind.

Dabei soll einbezogen werden, ob im Gebiet ohnehin schon Maßnahmen gegen Corona, wie etwa Verkehrsbeschränkungen, gesetzt wurden. Auch solle geprüft werden, ob durch eine weitere Verschärfung überhaupt die Ausbreitung des Virus verhindert werden könne.

Schließlich werden die Länder angehalten, die Auswirkungen auf den Berufsverkehr und Einwohnerversorgung zu beachten. Zu berücksichtigen sei, welche Gruppen außerhalb des Gebiets von verschärften Maßnahmen besonders betroffen wären. Einzubeziehen sei auch, wie versorgungsrelevante Betriebe in ihrem Betrieb eingeschränkt werden könnten.

Keine Quarantäne

Dass der Bezirk Perg nicht unter Quarantäne gestellt wurde, obwohl es sehr viele Neuerkrankungen gegeben hat, begründete ein Sprecher des Landes Oberösterreich so: Die Wahrscheinlichkeit von weiteren positiven Testungen sei aufgrund nun geltender Maßnahmen "sehr gering."

