Soziale Medien erst ab 14 Jahren: Land fordert Kontrollen

Schon Sechs- bis Zehnjährige haben negative Erlebnisse in den sozialen Netzwerken oder werden gemobbt.

Unter Oberösterreichs Sechs- bis Zehnjährigen hatte schon jeder Siebente negative Erlebnisse auf TikTok und Co., mehr als 10.000 Kinder gaben bei der Kinder-Medien-Studie 2024 an, in sozialen Netzwerken gemobbt worden zu sein. "Das ist kein Randphänomen", sagt David Pfarrhofer, Institutsvorstand von market.