Sozialberufe: Große Nachfrage nach Personal

"Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach qualifiziertem Personal in der Pflege", sagte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) anlässlich einer Pressekonferenz zur Karrieremesse "Connect" der Sozialwirtschaft. Diese Veranstaltung am 29. März am FH-Campus Linz wolle zeigen, wie vielfältig der Arbeitsbereich Soziale Dienstleistung sei, erklärte Magdalena Danner von der Sozialplattform Oberösterreich. Und sie soll auch der Rekrutierung von potenziellen Mitarbeitern dienen. Denn: "Alle suchen händeringend nach Personal", so Danner.

40 Träger und neun Bildungseinrichtungen werden sich bei der Messe präsentieren. Angesichts der Debatten über Pflegenotstand und Fachkräftemangel wolle man Werbung für die Branche machen. "Der Sozialbereich bietet einen sicheren, krisenfesten Arbeitsplatz", betonte deshalb auch Gernot Koren, Sprecher der Interessenvertretung Sozialunternehmen.

Ein Fokus der Karrieremesse sind Angebote für Migranten. Bei dem Workshop "Neuer Job in der neuen Heimat" können sie sich beraten lassen, wie Bildungsabschlüsse aus dem Ausland in Österreich anerkannt werden.

Nach zweijähriger Corona-Pause findet die Messe heuer wieder statt, erwartet werden rund 700 Besucher.