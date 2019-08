Die Wogen gingen in den letzten Tagen hoch: Der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FP) will, wie mehrfach berichtet, den Schiffstourismus in Linz eindämmen, da dieser kaum Wertschöpfung für die Stadt, dafür aber eine hohe Umweltbelastung mit sich bringe. Anders sieht das der Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner, nun melden sich auch die Linzer Fremdenführer zu Wort.

"In Zeiten der Globalisierung ist es nicht mehr zeitgemäß, wenn man sagt, dass nur bei uns Wertschöpfung kreiert werden soll", kritisiert Austria Guide Christine Schütz. Gemeinsam mit Kollegen hat Schütz in der Projektschmiede "Lebensader Donau" mit Unterstützung der Grünen Wirtschaft einen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Situation rund um die Donaulände erarbeitet.

Dringender Handlungsbedarf bestehe bei der Verkehrssituation: "Die Zu- und Abfahrten für die Reisebusse müssen großzügiger gestaltet werden, auch damit das Gefahrenpotenzial für Radfahrer und Fußgänger minimiert wird." Sperrungen hingegen wären kontraproduktiv, da sind sich Schütz und Johann Gutenbrunner, Wirtschaftskammer-Branchenvertreter der Austria Guides OÖ, einig. "Sonst werden einige Schiffe nicht mehr anlegen. Das ist Standard, dass die Busse direkt zu den Anlegestellen kommen", sagt Gutenbrunner.

Ähnlich sieht das Bernhard Seeber, Sprecher der Grünen Wirtschaft OÖ und Linzer Gemeinderat: "Mit Sperrungen alleine kann man die Probleme nicht lösen." Er tritt etwa für zusätzliche Anlegestellen ein, um die Situation im Zentrum zu entschärfen.

Während in Linz das Thema kontroversiell diskutiert wird, ist in Mauthausen die Freude über den zunehmenden Schiffstourismus groß. "Das bringt einen erheblichen Imagegewinn für die Region", sagt Gottfried Kraft vom Tourismusverband Mauthausen. Auch regionale Unternehmen würden davon profitieren: "Sie liefern ihre Waren direkt zu den Schiffen."

