Heute ist der längste Tag des Jahres: von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang vergehen ganze 16 Stunden und fünf Minuten. Rund um die Sommersonnenwende finden traditionell in vielen Gemeinden Brauchtumsfeuer statt, die leider das Risiko von Flur- und Waldbränden erhöhen. So brach am Wochenende in Großarl im Pongau in Salzburg Feuer in einem Wald aus. Wie die Polizei später herausfand, hatte ein Pensionist Reisighaufen angezündet, das Feuer geriet wegen des starken Nordostwinds rasch außer Kontrolle.