Sonntagsöffnung: Händler in Oberösterreich eher enttäuscht

Von der Sonntagsöffnung waren viele Kaufleute in Oberösterreich enttäuscht. Die Stimmen waren bei einem Rundruf in den einzelnen Einkaufszentren durchgehend zurückhaltend. Besser lief es in Salzburg. Laut Thomas Krötzl, Manager des Einkaufszentrums "Varena" in Vöcklabruck, ging die Kundenfrequenz im Vergleich zum gestrigen Einkaufssamstag um die Hälfte zurück.

Schlechter lagen die Zahlen in Wels: Im "max.center" waren die Besucherzahlen heute "wie an einem normalen Wochentag", wie Center-Manager Egbert Holz erklärte. Was man sich erwartet habe, sei bei weitem nicht erreicht worden. Im Vergleich zum gestrigen sehr starken Samstag liege man "unter der Hälfte". In der "PlusCity" in Pasching herrschte zwar eine gute Auslastung, wie Centerleiter Christoph Exl berichtete. "Aber es könnte mehr sein", schwang auch etwas Enttäuschung mit. Rund ein Drittel weniger Kunden als gestern seien gekommen.

Nur in der Rieder Weberzeile lag die Kundenfrequenz für Center-Chef Christoph Vormair über dessen Erwartungen. Startete der Rummel anfangs gemütlich, würden die Besucher seit Mittag ins Kaufhaus strömen. Man könne den heutigen Tag mit einem 8. Dezember vergleichen, meinte er.

Auffällig war in allen Einkaufs-Centern im Land ob der Enns, dass neben bescheidenen Kundenzahlen in den Geschäften dagegen die Gastro-Betriebe sehr gut ausgelastet waren. Auch die Hygiene-Maßnahmen wurden von den Besuchern aller Center eingehalten. Etwaige Probleme mit Maskenverweigerern gab es nicht.

Händler in Salzburg zufrieden

Im Bundesland Salzburg schien die Kauflust der Menschen höher zu sein. Johann Höflmaier, Geschäftsführer der Sparte Handel in der Salzburger Wirtschaftskammer zeigte sich zufrieden. Von den Zahlen her liege man zwar nicht bei jenen eines Einkaufssamstags, die Frequenz sei eher mit einem Freitag vergleichbar. Er sah mit dem Aufsperren am Sonntag "ein starkes Signal, wieder für den Kunden da zu sein", wie er betonte. Man müsse wieder etwas bieten, "denn das Christkind ist stationär und nicht online." Die Sonntagsöffnung bezeichnete er als einen "Akt der Selbstverteidigung". Zu Unrecht werde der Handel immer als Treiber der Infektion dargestellt. Dabei würden alle Kunden vorbildlich die Masken tragen.

Markus Gratz, Chef vom McArthurGlen Designer Outlet, zeigte sich im Gespräch ebenso "im Großen und Ganzen zufrieden". Vorrangig im Bereich Sport und Beauty ginge der Trend hin. Der Großteil der Händler sei zufrieden, "es hat sich sicherlich gelohnt", sagte Gratz. Ähnlich äußerte sich Manuel Mayer, Center-Manager im "Europark". Ab den Mittagsstunden habe der Zustrom stetig zugelegt. "Die Händler sind froh um jeden Tag, den sie offen haben dürfen" meinte Mayer.

Brigitte Hirschegger, Geschäftsfrau in der Linzergasse in der Salzburger Innenstadt, freute sich, dass seit dieser Woche die Straße wieder voller Menschen mit Einkaufstaschen sei. Das Minus aus dem Lockdown sei aber nicht mehr aufzuholen. Die Stammkunden seien zurückgekehrt, ein Teil des Geschäfts habe man aber an den Onlinehandel verloren, dies sei aber auch vor der Pandemie schon der Fall gewesen. Zum außertourlichen Einkaufen am Sonntag meinte Hirschegger: "Heute hat's gepasst, die Sonntagsöffnung sollte aber eine einmalige Sache bleiben." Als Betreiberin eines kleines Geschäfts sei sie eine große Gegnerin einer allgemeinen Sonntagsöffnung. Für kleine Geschäfte rechne es sich nur, wenn man selber drinnen stehe, dann müsse man keinem Mitarbeiter einen Sonntagszuschlag zahlen.

Reger Andrang in Wien

Auch in Wien wurde Gelegenheit zum einmaligen Sonntagsshopping durchaus eifrig genutzt. Nach gemächlichem Auftakt gegen Mittag war am Nachmittag der Andrang durchaus groß. Die Wiener Handelsobfrau Margarete Gumprecht zeigte sich zufrieden. Die Hoffnungen, die man in den offenen Sonntag gesetzt habe, hätten sich erfüllt.Wien. Während in so manch anderen Bundesländern das schöne Wetter offenbar eher zum Skifahren oder Spazierengehen genutzt wurde, strömten die Wienerinnen und Wiener in die City. Sowohl in der Innenstadt als auch auf der Mariahilfer Straße war die Frequenz hoch. Letztere war heute auf der gesamten Länge für den Verkehr gesperrt worden. Staus gab es dafür in so manchen Geschäften. Beachtliche Warteschlangen vor den Kassen mussten in manchen Mode- und Spielwarengeschäften oder auch in Buchhandlungen in Kauf genommen werden. Schuhe, Sportartikel und Weihnachtsdeko schienen ebenfalls begehrt zu sein.

Ungewöhnlich war das Bild auch dadurch, dass Lokale, Supermärkte und Drogerien nicht geöffnet hatten. Im Kaufhaus Gerngross waren die entsprechenden Geschäfte durch Absperrungen und Security-Personal abgesichert, da sie ansonsten räumlich nicht vom Rest des Hauses abgetrennt sind. Das führte dazu, dass so mancher Sicherheits-Mitarbeiter auch um Auskunft gebeten wurde, wo denn nun der nächste offene Supermarkt zu finden sei. Die Tatsache, dass diese heute nicht aufsperren durften, schien sich nicht bei allen herumgesprochen zu haben.