Sonnige Vormittage, Regenschauer am Nachmittag: Das Wetter wird wechselhaft

Trocken bleibt es in den kommenden Tagen nur am Donnerstag - mit Temperaturen bis zu 24 Grad wird es am Vormittag vor allem im Osten Oberösterreichs noch sonnig sein, aus dem Innviertel ziehen bis zum Nachmittag Wolken über das Land. In der Nacht lösen sich die Wolken auf, am Freitag scheint die Sonne. Ab dem Nachmittag breiten sich aus dem Bergland kommend Regenschauer und Gewitter im ganzen Land aus. Auch am Wochenende wird das Wetter nicht anders: Bis rund um die Mittagszeit scheint an