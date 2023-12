Sonnige Aussichten für Oberösterreichs Skifahrer

Während das Sturmtief "Zoltan" rund um Weihnachten die Einsatzkräfte ordentlich forderte und viele Skipisten im Land in Mitleidenschaft gezogen wurden, präsentiert sich das Wetter in Oberösterreich derzeit von seiner sonnigen Seite. "Daran ändert sich bis Samstag auch nicht viel", sagt Maximilian Sterz von der GeoSphere Austria.

Zweistellige Plusgrade im Flachland stehen laut dem Meteorologen weiterhin genauso an der Tagesordnung wie kaum nennenswerte Niederschlagsmengen. "Es ist definitiv zu warm für diese Jahreszeit", sagt Sterz und macht den oberösterreichischen Skigebieten somit wenig Hoffnung auf Neuschnee vor dem Jahreswechsel: "Die Skigebiete müssen leider mit dem leben, was sie aktuell haben."

Sehr gute Pistenverhältnisse

Wie ein Rundruf der OÖNachrichten (siehe unten) zeigt, geht in Hinterstoder genauso wenig wie am Hochficht die Angst vor den milden Temperaturen um. Ganz im Gegenteil: Die Verantwortlichen der Skigebiete in Oberösterreich freuen sich über tausende begeisterte Wintersportler, schönstes Wetter sowie beste Pistenverhältnisse. Daran ändert auch die Aussicht, dass auf 1500 Metern bis zu fünf Grad gemessen werden, nichts.

"Der Schnee ist kompakt und griffig, das sind genau die Bedingungen, die für eine gute Piste notwendig sind", sagt etwa Helmut Holzinger vom Skigebiet Hinterstoder-Wurzeralm, wo die vielen Tagesgäste gestern bei der Suche nach Parkplätzen Geduld mitbringen mussten. Auch im Gebiet Dachstein-Krippenstein-Feuerkogel freuen sich die Betreiber der Seilbahnholding über regen Besuch: "Schon am 8. Dezember konnten wir fast alle Pisten aufsperren. Rund um Weihnachten war es nur aufgrund der heftigen Sturmböen schwierig. Nun sind aber wieder alle Lifte in Betrieb und alle Pisten sind freigegeben", sagt Geschäftsführer Rupert Schiefer.

Hinterstoder

Als gestern um 8.30 Uhr die Lifte im Skigebiet Hinterstoder-Wurzeralm eingeschaltet wurden, standen die Wintersportler bereits Schlange. "Alle wollen so früh wie möglich starten und das herrliche Wetter und die Pisten genießen", sagt Geschäftsführer Helmut Holzinger. "An solchen Tagen bräuchten wir die doppelte Kapazität an Parkplätzen."

Rund 9000 Gäste pro Tag waren nun seit Weihnachten in Hinterstoder und auf der Wurzeralm auf den insgesamt 40 Pistenkilometern sportlich aktiv. "Das kennen wir aus den vergangenen Jahren: Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist sehr beliebt", sagt Holzinger.

Vor allem Skikurse finden derzeit verstärkt in Hinterstoder statt. "Der Schnee ist sehr kompakt. Die Vereine kommen mit mehr als 100 Kindern zu uns. Darüber freuen wir uns sehr, immerhin bedeutet das, dass der Wintersport auch bei den Kleinsten Bedeutung hat."

Kasberg

"Es sind schon über 2000 Skifahrer im Gebiet", freute sich Betriebsleiter Anton Rainer gestern bereits am Vormittag über den Zulauf am Kasberg. Die Pisten, von denen gestern zwölf von 20 geöffnet waren, haben sich nach dem Sturm wieder gut erholt, wie Rainer mitteilt.

Die milde Wettervorhersage für die nächsten Tage und das Ausbleiben von Neuschnee werden in der Wintersportregion mit Gelassenheit registriert. "Gegen das Wetter können wir nichts machen. In der Nacht kühlt es zum Glück wieder ab", sagt der Betriebsleiter. Durch die tiefen Temperaturen würden sich die Pisten wieder festigen.

Keine Talabfahrt gibt es jedoch für die Skifans im 23 Pistenkilometer umfassenden Gebiet dieser Tage. "Da hat uns der Regen nicht in die Karten gespielt. Falls es wieder kalt wird, sind wir mit dem Beschneien und Präparieren aber startklar", versichert Rainer.

Dachstein/Krippenstein

Knapp 10.000 Tagesgäste verzeichnet die Oberösterreichische Seilbahnholding aktuell in den Skigebieten Dachstein West, Dachstein Krippenstein und Feuerkogel.

"Der Sturm kurz vor Weihnachten war besonders am Krippenstein und am Feuerkogel problematisch, aber jetzt konnten wir wieder alle Pisten freigeben", sagt Geschäftsführer Rupert Schiefer, der sich mit der derzeitigen Schneelage und Stimmung im Skigebiet sehr zufrieden zeigt: "Im vergangenen Jahr war überall die Rede von weißen Bändern, auf denen die Wintersportler unterwegs waren. Derzeit können wir uns nicht beklagen, auch die Buchungslage ist sehr gut."

Wenn die Sportler vor den Hütten bei Plusgraden die Sonne genießen, erinnere dies bereits mehr an einen Frühlingsskilauf. "Schauen wir mal, wie es in den kommenden Tagen ausschaut, wir sind aber sehr zuversichtlich", sagt Schiefer.

Sternstein

Bester Laune erfreuen sich in Bad Leonfelden aktuell nicht nur die Skifahrer, sondern auch die Mitarbeiter der Sternstein Lifte GesmbH. "Es sind sehr viele Leute da. Wir haben schönes Wetter und alle drei Pisten sind offen", sagte Kassier Gerhard Hochreiter gestern gegenüber den OÖNachrichten.

Der letzte Schneefall datiert zwar vom 22. Dezember, dennoch liegen selbst im Tal auf rund 800 Meter 40 Zentimeter der weißen Pracht. Genug um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Zusätzlich würden die Minusgrade bei Nacht eine willkommene Unterstützung zur Schnee-Konservierung darstellen, wie Hochreiter sagt.

Lediglich einsetzender Regen könnte den Regelbetrieb im Mühlviertel zum Erliegen bringen. "Wenn es nicht regnet, fahren wir die ganzen Schulferien bis zum Dreikönigstag durch", ist sich der Lift-Mitarbeiter des fünf Pistenkilometer umfassenden Skigebiets sicher.

Hochficht/Böhmerwald

Gerald Paschinger zeichnete gestern ein positives Stimmungsbild. "Wir sind komplett ausgelastet, alle neun Liftanlagen sind in Betrieb und das Wetter ist traumhaft", sagt der Geschäftsführer der Hochficht-Bergbahnen. Die zuletzt stürmische Zeit habe das Skigebiet im Bezirk Rohrbach ebenfalls gut überstanden.

Den milden Temperaturen bis zum Jahreswechsel blickt Paschinger entspannt entgegen. "Natürlich wäre es uns lieber, wenn es kälter wäre, aber wir müssen keine Angst haben", stellt der Geschäftsführer klar und hofft, dass das Wetter zeitnah wieder umschlägt.

